ПОЛИЦИЈСКИ ИНСПЕКТОР ПОКУШАО ДА ОПЉАЧКА СТАН, ПОГИНУО БЕЖЕЋИ Шок у Брчком
Полицијски инспектор, који није био на дужности, погинуо је синоћ у Брчком. Претходно је, како се сумња, покушао да опљачка један стан, а страдао је приликом бекства.
Он је, како пишу медији, помагао једној жени у пљачки стана њеног бившег мужа.
Према сазнањима локалних медија, полицајац ван дужности је пао спуштајући се низ олук и преминуо од задобијених повреда, док га је та жена чекала у аутомобилу.
Из Полиције Брчко Дистрикта саопштено је да је јутрос у 01.06 пријављено да се у улици Браће Рибникара чује лупа у стану, те се сумња да је у току провала, јер је власник стана одсутан.
"Одмах након пријаве полицијски службеници су изашли на лице места и предузели све мере и радње из своје надлежности у вези наведеног догађаја, где је утврђено да је непознато лице употребом, највероватније оригиналног кључа, извршило неовлашћен улазак у стан, те је исто у намери удаљавања с лица места задобило повреде од којих је преминуло. Поред наведеног у непосредној близини места догађаја у возилу смртно страдалог лица затечена је бивша супруга власника стана која се доводи у везу с извршењем кривичног дела", наведено је у саопштењу брчанске полиције.
Извршен је увиђај, а о свему је обавештено и Тужилаштво Брчко дистрикта.
Истрага у овом предмету се наставља.