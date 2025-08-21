light rain
32°C
21.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1735
usd
100.6818
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПОЛИЦИЈСКИ ИНСПЕКТОР ПОКУШАО ДА ОПЉАЧКА СТАН, ПОГИНУО БЕЖЕЋИ Шок у Брчком

21.08.2025. 14:31 14:34
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
Коментари (0)
Фото: Pixabay.com

Полицијски инспектор, који није био на дужности, погинуо је синоћ у Брчком. Претходно је, како се сумња, покушао да опљачка један стан, а страдао је приликом бекства.

Он је, како пишу медији, помагао једној жени у пљачки стана њеног бившег мужа.

Према сазнањима локалних медија, полицајац ван дужности је пао спуштајући се низ олук и преминуо од задобијених повреда, док га је та жена чекала у аутомобилу.

Из Полиције Брчко Дистрикта саопштено је да је јутрос у 01.06 пријављено да се у улици Браће Рибникара чује лупа у стану, те се сумња да је у току провала, јер је власник стана одсутан.

"Одмах након пријаве полицијски службеници су изашли на лице места и предузели све мере и радње из своје надлежности у вези наведеног догађаја, где је утврђено да је непознато лице употребом, највероватније оригиналног кључа, извршило неовлашћен улазак у стан, те је исто у намери удаљавања с лица места задобило повреде од којих је преминуло. Поред наведеног у непосредној близини места догађаја у возилу смртно страдалог лица затечена је бивша супруга власника стана која се доводи у везу с извршењем кривичног дела", наведено је у саопштењу брчанске полиције.

Извршен је увиђај, а о свему је обавештено и Тужилаштво Брчко дистрикта.

Истрага у овом предмету се наставља.

брчко погинуо полицајац пљачка
Извор:
Танјуг/Дневник
Пише:
Дневник
Вести Регион
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај