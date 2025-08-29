scattered clouds
ПУЦЊАВА У КОТОРУ Познати шкаљарац убијен испред породичне куће МЕСАР ИЗДАХНУО У БОЛНИЦИ

29.08.2025. 21:12 21:14
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
Припадник шкаљарског клана Радован Кривокапић, звани Месар, убијен је вечерас у Котору.

Он је преминуо у Општој болници у Котору од повреда задобијених у пуцњави испред породичне куће у Котору, саопштено је из Управе полиције.

Пуцњава се догодила у месту Златне њиве у Котору, пренеле су Вијести. 

"Вечарас, око 19,40 часова, у насељу Златне њиве у Котору дошло је до употребе ватреног оружја. Том приликом повреде је задобио Р.К (44) из Котора, који је услед задобијених повреда преминуо у Општој болници у Котору", наводи се из Управе полиције Црне Горе и додаје: 

"Полицијски службеници Управе полиције Регионалног центра безбедности 'Југ', у сарадњи са Сектором за борбу против криминала и у координацији са надлежним државним тужиоцем у Вишем државном тужилаштву у Подгорици, предузимају хитне мере и радње ради утврђивања свих околности и расветљавања овог кривичног дела".

(Telegraf.rs)

 

