ПУЦЊАВА У КОТОРУ Познати шкаљарац убијен испред породичне куће МЕСАР ИЗДАХНУО У БОЛНИЦИ
Припадник шкаљарског клана Радован Кривокапић, звани Месар, убијен је вечерас у Котору.
Он је преминуо у Општој болници у Котору од повреда задобијених у пуцњави испред породичне куће у Котору, саопштено је из Управе полиције.
Пуцњава се догодила у месту Златне њиве у Котору, пренеле су Вијести.
"Вечарас, око 19,40 часова, у насељу Златне њиве у Котору дошло је до употребе ватреног оружја. Том приликом повреде је задобио Р.К (44) из Котора, који је услед задобијених повреда преминуо у Општој болници у Котору", наводи се из Управе полиције Црне Горе и додаје:
"Полицијски службеници Управе полиције Регионалног центра безбедности 'Југ', у сарадњи са Сектором за борбу против криминала и у координацији са надлежним државним тужиоцем у Вишем државном тужилаштву у Подгорици, предузимају хитне мере и радње ради утврђивања свих околности и расветљавања овог кривичног дела".
(Telegraf.rs)