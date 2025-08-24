СЕВЕР СЕ ПРАЗНИ, НА ЈУГУ ВИШЕ ЉУДИ Из Црне Горе за 12 година одселило 94.000 становника!
ПОДГОРИЦА: Црна Гора бележи занемарљив раст броја становника, уз мали природни прираштај, док је север земље напустило више од 25.000 људи, изјавио је министар социјалног старања, бриге о породици и демографије Црне Горе Дамир Гутић.
Према његовим речима, Црна Гора је у последњих 20 година забележила готово занемарљив раст броја становника - свега 3.600 људи.
"Према попису из 2023. године, Црна Гора има 623.633 становника, што значи природни прираштај од свега 147 људи годишње у последњих 20 година. Посебно забрињава депопулација севера, из којег се у последњих 12 година иселило 25.247 становника, док југ земље бележи раст од 10 одсто", рекао је Гутић, преноси данас РТЦГ.
Одбор за здравство, рад и социјално старање је, на основу званичних статистичких података, оценио да се Црна Гора налази у демографској кризи у дужем периоду.
Процену да се из државе од 2011. до 2023. године одселило око 94.000 становника оценили су као забрињавајућу.
Гутић је навео да су, у просеку, Црну Гору дневно напуштале 22 особе.
Током консултативног саслушања на тему "Демографски трендови и природни прираштај у Црној Гори", наведено је да је просечна старост становништва порасла са 31 на 39,7 година у периоду између 1991. и 2023. године.
Како је наведено, девет општина већ сада се налази у стадијуму најдубље демографске старости, а у њима живи 36 одсто укупног становништва.