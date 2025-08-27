СРБИ, ЦРНОГОРЦИ, БОСАНЦИ И ХРВАТИ СЕ ТУКЛИ НА ЈАДРАНУ Направили хаос у кампу, приведено седам особа
Седам мушкараца, међу којима и двојица држављана Србије, приведено је на Пагу у понедељак због кршења Закона о прекршајима против јавног реда и мира.
Полиција је привела и троје хрватских држављана, једног Црногорца и Босанца, због сумње да су у недељу у Повљани, у ранојутарњим сатима у смештајном објекту кампа реметили јавни ред и мир на нарочито дрзак начин, обзиром на време и место на којем су се налазили и други гости.
"Спроведеним криминалистичким истраживањем утврђено је како су хрватски држављани у доби од 30, 24 и 19 година и држављанин Србије у доби од 25 година, око 5 сати ујутро заједно дошли код запосленог у кампу, где је потом дошло до међусобног вербалног и физичког сукоба са страним држављанима; 27-годишњим држављанином Србије, 32-годишњим држављанином Црне Горе и 26-годишњим држављанином Босне и Херцеговине", наводи се у саопштењу.
Након међусобног физичког сукоба унутар затворених простора, наставили су с ремећењем јавног реда и мира и ван објекта, оштећујући инвентар.
Осумњичени су ухапшени исто јутро и приведени у просторије полиције, где је код већине учесника утврђена присутност алкохола у крви.
"Током даљег поступања учеснике догађаја прегледали су радници хитне медицинске помоћи, који су код тројице констатовали лаке телесне повреде", наводи се.
Како преноси Дневник, тучи је претходило ремећење јавног реда и мира у угоститељском објекту у Повљани око 3 сата у ноћи, у којем су од наведених учесника учествоала двојица хрватских држављана старости 24 и 19 година, и држављанин Србије стар 27 година.