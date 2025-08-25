ШТРАЈК СЕ НАСТАВЉА Пропали преговори радника на железници и менаџмента
ПОДГОРИЦА: Преговори радника на железници у Црној Гори и менаџмента о повећању плата су пропали, а штрајк радника се наставља, док је Железничка инфраструктура започела процедуру за налажење нових радника, изјавила је данас извршна директорка те компаније Марина Бошковић.
Бошковић тврди да су радници одбили повећање плата од 300 евра, док запослени то демантују и најављују наставак штрајка, пренела је РТЦГ.
Менаџмент Железничке инфраструктуре позвао је тужилаштво и полицију да реагују.
Вишесатни преговори отправника возова и саобраћајних диспечера с менаџментом Железничке инфраструктуре, репрезентативним синдикатима и Министарством саобраћаја Црне Горе завршени су без договора.
Група од 85 запослених у Железничкој инфраструктури Црне Горе – отправника возова, ТК диспечера и саобраћајних диспечера, ступила је у петак у штрајк, због, како су навели, веома ниских плата.
Они су тражили састанак са менаџментом како би разговарали о побољшању услова рада.