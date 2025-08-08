СТРШЉЕНИ ПРЕПЛАВИЛИ ХРВАТСКУ: Опаснији него икад, лекари упозоравају на смртни ризик
ЗАГРЕБ: У Хрватској је регистрована најезда стршљена, а струка упозорава да је стање алармантно и горе него протеклих година, а људи их неретко замене са осама.
Овог лета појавила су се читава гнезда стршљенова и то више него икад пре, па се процењује да у неким регијама на једну пчелу, коју неретко напада и једе, дође један и по стршљен. Помно бирају где ће направити гнезда.
"Викендаши који викендице имају у Истри, често затекну такво место", рекао је Недиљко Ландека из истарског Завод за јавно здравство, преноси хрватски портал Дневник.
Када стршљен убоде, може доћи до компликација и алергијске реакције. Она блажа могу се лечити хладним облозима, али има и тежих случајева.
"У тим случајевима оне се јављају са отежаним дисањем. Пацијенти свакако, ако након убода инсекта осете отежано дисање, промуклост, треба да се јаве лекару", упозорила је докторка медицине Дора Петричевић.
Иначе, стршљен у исто време и гризе и боде јер има јаке чељусти тако да најчешће на месту угриза остају три ожиљка, а није ретко да последица буде и смртни исход.