ТРАГЕДИЈА НА ЈУГУ ХРВАТСКЕ Мајка осумњичена за убиство бебе

13.08.2025. 12:59
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф/Дневник
najnovija opsta

Полицијски службеници Полицијске управе дубровачко-неретванске у координацији с Жупанијским државним тужилаштвом у Дубровнику завршили су истрагу над 28-годишњакињом која се сумњичи за извршење кривичног дела тешко убиство, саопштила је полиција.

Наиме, након примљене дојаве, полиција је у вечерњим сатима у суботу, 9. августа, у породичној кући осумњичене пронашла беживотно тело новорођенчета, док је мајка, осумњичена 28-годишњакиња, због свог здравственог стања превезена у здравствену установу, јавља Вечерњи лист.

На месту догађаја обављен је увиђај, а тело новорођенчета превезено на Одељење патологије Опште болнице у Дубровнику где је обдукцијом утврђено да је смрт детета наступила насилно.

Осумњичена 28-годишњакиња је данас током јутарњих сати, уз кривичну пријаву надлежном државном тужилаштву, предата у притворску јединицу Полицијске управе дубровачко-неретванске.

