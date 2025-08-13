ТРАГЕДИЈА НА ЈУГУ ХРВАТСКЕ Мајка осумњичена за убиство бебе
Полицијски службеници Полицијске управе дубровачко-неретванске у координацији с Жупанијским државним тужилаштвом у Дубровнику завршили су истрагу над 28-годишњакињом која се сумњичи за извршење кривичног дела тешко убиство, саопштила је полиција.
Наиме, након примљене дојаве, полиција је у вечерњим сатима у суботу, 9. августа, у породичној кући осумњичене пронашла беживотно тело новорођенчета, док је мајка, осумњичена 28-годишњакиња, због свог здравственог стања превезена у здравствену установу, јавља Вечерњи лист.
На месту догађаја обављен је увиђај, а тело новорођенчета превезено на Одељење патологије Опште болнице у Дубровнику где је обдукцијом утврђено да је смрт детета наступила насилно.
Осумњичена 28-годишњакиња је данас током јутарњих сати, уз кривичну пријаву надлежном државном тужилаштву, предата у притворску јединицу Полицијске управе дубровачко-неретванске.