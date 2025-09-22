clear sky
29°C
22.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1771
usd
99.8867
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

УЖАС КОД ДУБРОВНИКА Море избацило беживотно тело рониоца ПРОНАЂЕНА И КАМЕРА КОЈУ ЈЕ НОСИО

22.09.2025. 17:54 17:55
Пише:
Дневник
Извор:
Blic.rs
Коментари (0)
Фото: pixabay.com

Тело мушкарца пронађено је данас у мору код Локрума у Хрватској.

- Дубровачко-неретванска полицијска управа, у сарадњи са Државним тужилаштвом, ради на утврђивању околности које су довеле до трагедије. Тело је пребачено у Општу болницу Дубровник на одељење патологије ради утврђивања тачних околности - саопштила је полиција. 

Како се незванично сазнаје особа је носила ронилачко одело и пронађена је и његова ГоПро камера. 

Више информација биће познато након полицијске истраге и обдукције. 

(Blic.rs, Indeks)

 

ронилац тело тело мушкарца море камера
Извор:
Blic.rs
Пише:
Дневник
Вести Регион
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај