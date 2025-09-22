УЖАС КОД ДУБРОВНИКА Море избацило беживотно тело рониоца ПРОНАЂЕНА И КАМЕРА КОЈУ ЈЕ НОСИО
Тело мушкарца пронађено је данас у мору код Локрума у Хрватској.
- Дубровачко-неретванска полицијска управа, у сарадњи са Државним тужилаштвом, ради на утврђивању околности које су довеле до трагедије. Тело је пребачено у Општу болницу Дубровник на одељење патологије ради утврђивања тачних околности - саопштила је полиција.
Како се незванично сазнаје особа је носила ронилачко одело и пронађена је и његова ГоПро камера.
Више информација биће познато након полицијске истраге и обдукције.
