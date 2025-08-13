clear sky
(ВИДЕО) БРУТАЛНА ТУЧА НА ЛЕТОВАЊУ: Млатили се немачки туристи и мештани, ЈЕДАН СЕ ПОЈАВИО С ГРАБЉАМА!

13.08.2025. 09:43 09:50
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ 24sata.hr
Фото: Canva/Ilustracija

Немачки  туристи и мештани, локалци потукли су се да је све прштало.

Све се догодило у уторак увече, између 18 и 19 часова, у Кленовици код новог Винодолског на хрватском приморју. Све је почело у једном кафићу, где је направљен неред, а потом се сукоб преселио на обалу, где је туча ескалирала.

Приморско-горска полиција потврдила је да је примила дојаву о нарушавању реда и мира и да је поступање у току. На лице места стигли су полицајци и интервенција, али како сведоци кажу, због видног пијанства и агресивног понашања било је веома тешко смирити ситуацију.

„Не знам тачно око чега су се посвађали, али били су видно пијани. Два полицајца су покушала да их смире, али је ситуација ескалирала. Један од Немаца је добио удар лопатом по глави, а други је имао грабље у рукама. Видео приказује само крај туче, али било је заиста опасно,“ прича нам један сведок.

Други очевидац додаје:

„Нисам се могао приближити, било је као да су сви изгубили разум. Ситуација је била хаотична, а реакција полиције и људи који су хтели да спрече неред била је ограничена.“

С обзиром на ескалацију, полиција наставља поступање и утврђивање свих околности инцидента. Тренутно није познато да ли је било повређених. 

Како се све догодило погледајте ОВДЕ.

 

