  Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
(ВИДЕО) БУКТИ ПОЖАР ИЗНАД БАРА, ВАТРОГАСЦИ НЕ МОГУ ДА МУ ПРИЂУ Недалеко од мора ватра гута шуму

28.08.2025. 20:32
Пише:
Дневник
Извор:
Srbija danas
Фото: pixabay.com, ilustracija

Данас је избио пожар на планини Лисињ изнад Бара.

Пожар на планини Лисињ изнад Бара, у месту Доња пода, избио је у послеподневним часовима, а барски ватрогасци још увек не могу да му приђу, због изузетно неприступачног терена.

То је "Вијестима" казао командир барске Службе заштите и спашавања, Ацо Вулевић, и додао да на тој планини гори шума и ниско растиње.

- Још увек не можемо прићи, да делујемо. Планирамо даље акције током ноћипоручио је Вулевић и казао да ће ујутру проценити да ли ће им бити потребна помоћ и из ваздуха.

Извор:
Srbija danas
Дневник
Дневник
