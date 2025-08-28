(ВИДЕО) БУКТИ ПОЖАР ИЗНАД БАРА, ВАТРОГАСЦИ НЕ МОГУ ДА МУ ПРИЂУ Недалеко од мора ватра гута шуму
28.08.2025. 20:32 20:37
Данас је избио пожар на планини Лисињ изнад Бара.
Пожар на планини Лисињ изнад Бара, у месту Доња пода, избио је у послеподневним часовима, а барски ватрогасци још увек не могу да му приђу, због изузетно неприступачног терена.
То је "Вијестима" казао командир барске Службе заштите и спашавања, Ацо Вулевић, и додао да на тој планини гори шума и ниско растиње.
- Још увек не можемо прићи, да делујемо. Планирамо даље акције током ноћи - поручио је Вулевић и казао да ће ујутру проценити да ли ће им бити потребна помоћ и из ваздуха.