(ВИДЕО) ДРАМА НА ПЛАЖИ У ЦРНОЈ ГОРИ Жену повукли таласи, а онда је уследиа драматична акција спасавања

21.08.2025. 19:45 19:54
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
Коментари (0)
talasi
Фото: Pixabay.com/ ilustracija

На улцињској плажи данас се одиграла права драма! 

Јаки таласи довели једну жену у животну опасност, а снимак ове веома опасне ситуације појавио се на друштвеним мрежама.

Како се може видети на снимку који је на својој Инстаграм страници објавио Подгорички времеплов, из мора је извучена жена чији идентитет није познат.

Море је у том тренутку било веома узбуркано, са повећим таласима у којима је доста купача уживало, иако могу да представљају реално велику опасност по животе оних који су се у том тренутку задесили у води. 

Срећом по жену са овог снимка, спасиоци су веома брзо реаговали, а у помоћ су им притекли и купачи који су заједно с њима успели да је извуку из мора.

Захваљујући брзој и удруженој акцији, избегнута је трагедија, наводи се на Инстаграм профилу Подгоричког времеплова.

Погледајте како је изгледала ова ситуација:

улцињ спасавање јадранско море
Вести Регион
