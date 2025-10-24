overcast clouds
(ВИДЕО) ЈАК ВЕТАР И ГРАД НАПРАВИЛИ ХАОС У ЗАГРЕБУ Јако невреме ломило гране

24.10.2025. 15:11 15:19
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф/Дневник
nevreme
Фото: pixabay.com

Делове Загреба у поподневним сатима погодило је невреме.

Снажан ветар, киша и град изазвали су проблеме у његову западном делу, а олуја је потом захватила и центар Загреба.

На снимцима на друштвеним мрежама види се како је све бело након града.

 

 

Овакво се време наставља након синоћње олује у којој су, према извештају Ватрогасне станице Загреб, загребачки ватрогасци имали чак 66 интервенција у којима је учествовао 171 ватрогасац и 58 ватрогасних возила.

 

Већина се синоћњих интервенција односила на уклањање стабала и грана с коловоза и плочника, преноси Јутарњи.

Извор: Телеграф

загреб невреме Хрватска
Извор:
Телеграф/Дневник
Пише:
Дневник
