(ВИДЕО) ЈАК ВЕТАР И ГРАД НАПРАВИЛИ ХАОС У ЗАГРЕБУ Јако невреме ломило гране
Делове Загреба у поподневним сатима погодило је невреме.
Снажан ветар, киша и град изазвали су проблеме у његову западном делу, а олуја је потом захватила и центар Загреба.
На снимцима на друштвеним мрежама види се како је све бело након града.
13:55 h Zagreb,Kustošija,malo tuče ili grada 🥶🫣🤫 pic.twitter.com/l2HyfyDTqV
— Igor (@7Rogi) October 24, 2025
Овакво се време наставља након синоћње олује у којој су, према извештају Ватрогасне станице Загреб, загребачки ватрогасци имали чак 66 интервенција у којима је учествовао 171 ватрогасац и 58 ватрогасних возила.
Hail storm in Croatia Zagreb pic.twitter.com/02tJacHAoO
— Eazy (@ThaEazy1) October 24, 2025
Већина се синоћњих интервенција односила на уклањање стабала и грана с коловоза и плочника, преноси Јутарњи.
Извор: Телеграф