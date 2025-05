ЗЕМЉОТРЕС УЗНЕМИРИО РЕГИОН Становници три државе у паници

Како наводи ЕМСЦ, потрес се осетио у 0.52 сати, а епицентар је био око 20 км од Требиња у БиХ те 70-ак километара од Подгорице.



Становници Дубровника и околних места на ЕМСЦ-у су јављали како се земљотрес осетио снажно, али и кратко и то на подручју бројних места, од Мокошице, Осојника до Жупе и Конавала, пишу 24сата.хр.

"Кратко, али интензивно, затутњило јако и протресло јако", најчешћи су коментари бројних грађана.

(Telegraf.rs)

