ВОЗ ВАН ШИНА, ПРУГА БЛОКИРАНА Инцидент код Боровнице пореметио железнички саобраћај у Словенији

10.08.2025. 09:22
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
Фото: pixabay.com

У близини града Боровница у централној Словенији, теретни воз је током ноћи искочио из шина, а пруга је затворена у оба смера до даљег, саопштиле су Словеначке железнице.

У саопштењу се наводи да ће због инцидента доћи до кашњења у железничком превозу, као и да је пруга затворена за све возове на релацији Љубљана-Боровница у оба смера.

Истиче се да ће на тој релацији саобраћати аутобуси све док се поново не успостави железнички саобраћај, пренела је РТВ Словеније.

Словенија воз
Извор:
Танјуг/Дневник
Пише:
Дневник
