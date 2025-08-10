ВОЗ ВАН ШИНА, ПРУГА БЛОКИРАНА Инцидент код Боровнице пореметио железнички саобраћај у Словенији
10.08.2025. 09:22 09:42
У близини града Боровница у централној Словенији, теретни воз је током ноћи искочио из шина, а пруга је затворена у оба смера до даљег, саопштиле су Словеначке железнице.
У саопштењу се наводи да ће због инцидента доћи до кашњења у железничком превозу, као и да је пруга затворена за све возове на релацији Љубљана-Боровница у оба смера.
Истиче се да ће на тој релацији саобраћати аутобуси све док се поново не успостави железнички саобраћај, пренела је РТВ Словеније.