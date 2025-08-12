clear sky
ЗЕМЉОТРЕС ПОГОДИО СВЕТУ ГОРУ Затресло се на Халкидикију!

12.08.2025. 23:39 23:43
Пише:
Дневник
Извор:
Јуроњуз Србија
грчка
Фото: pexels.com

Земљотрес магнитуде 4 степена Рихтерове скале погодио је Свету Гору у уторак увече.

Потрес се догодио око 22.30 часова.

Према ревидираном решењу Геодинамичког института, епицентар земљотреса се процењује на 10 километара западно-северозападно од Карје.

Жариште земљотреса процењује се на 13,1 километар, преноси Прототхема.

Халкидики иначе важи за сеизмички мирно полуострво, али је то почело да се мења када су прошле године чак три потреса у низу била јача од четири степена по Рихтеру, јавља Јуроњуз.
 

земљотрес у грчкој света гора Халкидики
Извор:
Јуроњуз Србија
Пише:
Дневник
Вести Регион
