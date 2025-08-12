ЗЕМЉОТРЕС ПОГОДИО СВЕТУ ГОРУ Затресло се на Халкидикију!
12.08.2025. 23:39 23:43
Коментари (0)
Земљотрес магнитуде 4 степена Рихтерове скале погодио је Свету Гору у уторак увече.
Потрес се догодио око 22.30 часова.
Према ревидираном решењу Геодинамичког института, епицентар земљотреса се процењује на 10 километара западно-северозападно од Карје.
Жариште земљотреса процењује се на 13,1 километар, преноси Прототхема.
Халкидики иначе важи за сеизмички мирно полуострво, али је то почело да се мења када су прошле године чак три потреса у низу била јача од четири степена по Рихтеру, јавља Јуроњуз.