8.500 ГОСТИЈУ ЧЕКА НА ПОПРАВКУ МОТОРА Крузер усидрен код острва због квара

25.08.2025. 13:04 13:12
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
Коментари (0)
Фото: Pixabay.com/ilustracija

РИМ: Kрузер "MSC World Europa" покварио се данас у близини острва Понца, јужно од Рима, након што је посада пријавила електрични проблем са моторима.

Посада брода, који се налазио око 15 километара од острва Понца, пријавила је проблем у 7.25 часова, преноси Анса и додаје да је крузер пловио из Ђенове за Напуљ са 8.585 људи, односно 6.496 путника и 2.089 чланова посаде.

Из Обалске страже наводе да је ситуација на броду мирна, а да су временски и морски услови повољни.

Два тегљача напустили су луке Ђоја тауро и Напуљ, како би безбедно одвукли крузер до Напуља.

 

