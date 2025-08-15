АЉАСКА У ЦЕНТРУ СВЕТА Познате делегације САД и Русије, ЕВО КО СВЕ ДОЛАЗИ НА САСТАНАК ПУТИНА И ТРАМПА
ВАШИНГТОН: У саставу делегације Сједињених Америчких Држава на састанку са руском делегацијом на Аљасци биће државни секретар САД Марк Рубио, амерички министар трговине Хаурад Лутник, амерички министар финансија Скот Бесент и директор Централне обавештајне агенције (ЦИА) Џон Ратклиф, преноси Ројтерс.
Чланове руске делегације чиниће министар спољних послова Сергеј Лавров, министар одбране Андреј Белоусов, министар финансија Антон Силуанов, директор Руског фонда за директне инвестиције Kирил Дмитријев, као и помоћник руског председника Јуриј Ушаков, пренели су руски медији.
Претходно је Ен Би Си њуз, позивајући се на два висока званичника америчке администрације, пренео да ће Трамп највероватније данас на Аљасци дочекати руског председника Владимира Путина на црвеном тепиху и срдачно га поздравити.
Дочек ће бити приређен у војној бази Елмендорф-Ричардсон у Енкориџу, док ће састанак почети у 11 часова по локалном времену (21 по средњеевропском) најпре тет-а-тет састанком двојице лидера, уз присуство преводилаца, након чега би требало да се одржи састанак руске и америчке делегације, после које би требало да уследи конференција за новинаре, пише ББЦ.
Према распореду Беле куће, све би требало да се заврши до 17.45 по локалном времену (3.45 по средњеевропском, субота), за када је планиран повратак Трампа у Вашингтон.
Наводи се и да је војна база Елмендорф-Ричардсон на северу Енкориџа, најнасељенијег града на Аљасци, највећа војна база на Аљасци и да је била кључно место противваздушне одбране и централна командна тачка за одбијање претњи из Совјетског Савеза током Хладног рата.
Изабрана је, према речима званичника из Беле куће, јер је испуњавала безбедносне захтеве за смештај двојице лидера.