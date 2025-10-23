АМЕРИКА УВОДИ САНКЦИЈЕ РУСКИМ НАФТНИМ КОМПАНИЈАМА Трамп припретио "Одмах прекините рат"
Амерички министар финансија Скот Бесент најавио је у среду нове санкције против две највеће руске нафтне компаније и осудио одбијање Москве да оконча свој "бесмислени рат", док су напори САД и савезника да зауставе сукоб посустајали, а украјински председник тражио додатну војну помоћ из иностранства.
Санкције против Росњефта и Лукоила, као и десетина њихових подружница, уследиле су након вишемесечних притисака из оба америчка политичка табора на председника Доналда Трампа да уведе оштрије мере против руског нафтног сектора.
- Сада је време да се заустави убијање и да се одмах прогласи прекид ватре - рекао је Бесент у саопштењу.
- С обзиром на одбијање председника Русије Владимира Путина да оконча овај бесмислени рат, Министарство финансија уводи санкције против две највеће руске нафтне компаније које финансирају Кремљ и његов ратни апарат - додао је.
Бесент је додао да је Министарство финансија спремно да предузме додатне мере ако буде потребно, како би подржало Трампове напоре да оконча рат.
- Охрабрујемо наше савезнике да нам се придруже и поштују ове санкције - рекао је.
Трамп: "Ово су огромне санкције"
Објава нових санкција стигла је уочи састанка америчког председника Доналда Трампа и генералног секретара НАТО-а Марка Рутеа у Белој кући, на којем се расправљало о мировним иницијативама за Украјину.
- Данас је веома важан дан за оно што радимо. Погледајте, ово су огромне санкције. Заиста велике. Оне су усмерене против њихове две највеће нафтне компаније. Надамо се да неће дуго остати на снази. Надамо се да ће рат бити окончан - рекао је Трамп у Белој кући.
Одмазда након руских напада на Украјину
Санкције су објављене неколико сати након што је Русија у среду извела најинтензивније нападе на украјинске градове у последњих месец дана, у којима је погинуло најмање седам особа, међу њима и двоје деце. Напади су уследили убрзо након што је Трамп потврдио да је планирани састанак с Владимиром Путином у Будимпешти отказан.
Овим потезом Вашингтон следи пример Уједињеног Краљевства, које је прошле недеље увело готово идентичан пакет санкција против Росњефта и Лукоила.
Према подацима британске владе, две компаније дневно извозе 3,1 милион барела нафте. Сам Росњефт производи готово половину укупне руске нафте, што чини око 6% светске производње. Раније ове године, САД и Велика Британија већ су санкционисале друге руске енергетске гиганте, укључујући Гаспром Нефт и Сургутњефтјегас.