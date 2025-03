АПСУРДИ НАШЕ СВАКОДНЕВИЦЕ Масовна сеча заштићене амазонске прашуме због климатског самита?! ЕКОЛОЗИ ОЧАЈНИ ЗБОГ ГРАДЊЕ ОВОГ АУТОПУТА

Циљ ауто-пута је да олакша прилаз граду где ће се на конференцији у новембру окупити 50.000 учесника, укључујући светске лидере, преноси данас BBC.



Државна влада истиче да је пројекат изградње аутопута одржив, али део локалних становника и активиста за очување околине изражава негодовање због еколошких последица.

Амазонија има виталну, глобалну улогу у апсорпцији угљеника и обезбеђивању биодиверзитета, па многи указују да је сеча дрвећа на том подручју управо у супротности са сврхом светског самита о клими.

"Све је уништено"

Локални становник Клаудио Верекете каже да су машине и радници посекли дрвеће са асаи бобицама од чије продаје је живео.

- Све је уништено - наводи он, додајући да више нема приходе за живот своје породице.

Према његовим речима, од државне владе није добио никакву компензацију и сада живи од уштеђевине.

Верекете страхује да ће доћи до новог крчења шума, сада када је ово подручје доступније.

Изградњом ауто-пута настаће две одвојене, неповезане целине прашуме, а научници страхују да ће то пореметити екосистем и кретање дивљих животиња, и утицати на њихова станишта.

Пројекат из 2012.

Председник Бразила Лула да Силва, као и министар екологије, указали су да је ово историјски самит који ће пружити прилику за фокусирање на потребе Амазоније, као и за приказивање онога што је федерална влада урадила на заштити тог подручја.

