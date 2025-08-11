АУСТРАЛИЈА ЋЕ ПРИЗНАТИ ПАЛЕСТИНУ Нови Зеланд разматра признавање
KАНБЕРА/ВЕЛИНГТОН: Премијер Аустралије Ентони Албанезе изјавио је да ће Аустралија у септембру на Генералној скупштини Уједињених нација признати палестинску државу како би дала подстицај решењу по моделу две државе, а истовремено је министар спољних послова Новог Зеланда Винстон Питерс саопштио да и његова земља разматра могућност да призна палестинску државу.
Kабинет премијера Новог Зеланда Kристофера Луксона донеће званичну одлуку о овом питању у септембру и представиће став владе у Уједињеним нацијама, преноси Ројтерс.
Премијер Аустралије Ентони Албанезе је најаву о признавању палестинске државе дао након седнице свог кабинета, рекавши да ће то бити условљено испуњењем обећања које је Аустралија добила од Палестинске управе, укључујући и то да Хамас неће имати учешће у будућој државној управи.
"Решење по моделу две државе је најбоља нада човечанства да ће се прекинути циклус насиља на Блиском истоку и да ће се окончати сукоб, патња и глад у окупираној палестинској енклави", рекао је Албанезе на конференцији за новинаре.