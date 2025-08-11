clear sky
25°C
11.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1697
usd
100.48
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

АУСТРАЛИЈА ЋЕ ПРИЗНАТИ ПАЛЕСТИНУ Нови Зеланд разматра признавање

11.08.2025. 08:41 08:49
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
Коментари (0)
Entoni Albaneze
Фото: Tanjug/AP Photo/Mark Baker

KАНБЕРА/ВЕЛИНГТОН: Премијер Аустралије Ентони Албанезе изјавио је да ће Аустралија у септембру на Генералној скупштини Уједињених нација признати палестинску државу како би дала подстицај решењу по моделу две државе, а истовремено је министар спољних послова Новог Зеланда Винстон Питерс саопштио да и његова земља разматра могућност да призна палестинску државу.

Kабинет премијера Новог Зеланда Kристофера Луксона донеће званичну одлуку о овом питању у септембру и представиће став владе у Уједињеним нацијама, преноси Ројтерс.

Премијер Аустралије Ентони Албанезе је најаву о признавању палестинске државе дао након седнице свог кабинета, рекавши да ће то бити условљено испуњењем обећања које је Аустралија добила од Палестинске управе, укључујући и то да Хамас неће имати учешће у будућој државној управи.

"Решење по моделу две државе је најбоља нада човечанства да ће се прекинути циклус насиља на Блиском истоку и да ће се окончати сукоб, патња и глад у окупираној палестинској енклави", рекао је Албанезе на конференцији за новинаре.

Палестина Аустралија нови зеланд
Извор:
Танјуг/Дневник
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај