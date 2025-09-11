ЦРНИ БИЛАНС ВЕЛИКИХ НЕРЕДА У НЕПАЛУ Погинуло 34, повређено преко 1.300 људи
КАТМАНДУ: Број погинулих током масовних протеста у Непалу повећан је на 34, а број повређених повећан је на 1.368, пренео је данас Хималајан пост.
Влада Непала позвала је све болнице да сарађују и координишу своје акције са безбедносним структурама све време док трају протести у више непалских региона.
Непалска војска укинула је раније данас накратко полицијски час у Катмандуу, који је уведен након насилних протеста у уторак, док за грађане остаје неизвесно ко ће убудуће управљати државом.
Представници демонстраната састали су се у среду са војним званичницима у седишту војске у Катмандуу како би разговарали о прелазном лидеру, а неки од њих су се залагали за Сушилу Карки, популарну бившу председницу Врховног суда.
Рехан Раџ Дангал, представник демонстраната, потврдио је да је његова група, Генерација З (зед), предложила војним лидерима да Карки буде на челу привремене владе.
Током протеста, демонстранти су упали у бројне владине зграде и запалили зграду парламента, као и домове неколико високих политичких званичника.