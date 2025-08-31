overcast clouds
ЧУВЕНИ ГРАДОНАЧЕЛНИК ЊУЈОРКА ИМАО САОБРАЋАЈКУ Руди Ђулијани хоспитализован

31.08.2025. 22:33
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
ЊУЈОРК: Бивши градоначелник Њујорка Руди Ђулијани хоспитализован је вечерас након саобраћајне несреће у близини Манчестера у америчкој савезној држави Њу Хемпшир, рекао је његов портпарол Мајкл Рагуза.

У објави на мрежи X, Рагуза је рекао да је Ђулијани задобио прелом једног пршљена и неколико посекотина након што је друго возило великом брзином ударило у његов изнајмљени аутомобил.

Рагуза је додао да је Ђулијани ''одлично расположен“ и да се очекује да ће бити пуштен из болнице за неколико дана, преноси Ројтерс.

Ђулијани је радио као адвокат председника САД Доналда Трампа током његових неуспешних покушаја да поништи резултате избора 2020. године.

