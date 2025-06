ДА ЛИ ЈЕ ОТКРИВЕН НОВИ ПЛАН РУСИЈЕ? Мапа говори све ФОТО/ВИДЕО

Њузвик је објавио мапу која илуструје те тврдње.

Према саопштењу руског министарства одбране, руске снаге су пробиле границу између Доњецке и Дњепропетровске области. Појавиле су се и непотврђене информације да су Руси ушли у Суми, регију коју Москва званично не сматра делом окупираног територија.

Павло Палиса, пуковник и заменик шефа украјинске председничке канцеларије, прошле недеље је представио мапу која, како је рекао, приказује планове Русије да:

- до 1. септембра 2025. у целости заузме Доњецку и Луганску област,

- до краја 2025. створи сигурносни појас дуж северне границе Украјине и Русије,

- до краја 2026. заузме леву обалу Дњепра те регионе Одесу и Миколајив, чиме би Украјину одсекла од Црног мора.

Russia plans to cut Ukraine off from the Black Sea in 2026, says Zelenskyy’s deputy Palisa. Aims to take the so-called "LNR/DNR" by fall, set a border buffer by year-end, and seize Dnipro’s left bank, Odesa, and Mykolaiv next year. pic.twitter.com/W9XYA73Rlr

— WarTranslated (@wartranslated) June 6, 2025