КРВАВИ МАСАКР ИСПРЕД КЛУБА У ЕКВАДОРУ Осморо мртвих, 800 чаура на улици!
КИТО: Осам особа је погинуло, а две су рањене када је група наоружаних људи отворила ватру на гомилу испред ноћног клуба у граду на југозападу Еквадора, саопштила је данас полиција.
Полицијски званичник, пуковник Хавијер Чанго, рекао је на конференцији за новинаре да је полиција стигла на лице места након хитног позива којим су упозорени на пуцњаву и пронашла неколико рањених и седам мртвих особа, додајући да је осма особа преминула у болници, објавио је Франс 24.
Наоружани људи су стигли у два пикапа и отворили ватру на људе који су пили испред ноћног клуба у 1.15 по локалном времену у Санта Лусији, која има 38.000 становника у провинцији Гвајас.
Међу погинулима је био власник ноћног клуба Хорхе Уркизо, брат градоначелника Санта Лусије.
Како се наводи, полиција је на лицу места пронашла 800 чаура.
Након напада, наоружани људи су се вратили у своје камионе и побегли у непознатом правцу, рекао је Чанго.
Локална полиција је ухапсила мушкарца који је возио камион и носио револвер, али није успела да утврди да ли је био умешан у напад.
Полиција је саопштила да још није утврдила мотив пуцњаве.
Тела погинулих су пребачена у мртвачницу у суседном граду Дауле.
Канцеларија градоначелника Санта Лусије, Убалда Уркиза, изразила је саучешће у недељу.
"Уједињени смо у тузи и молитви због овог насилног напада који је погодио нашу заједницу", саопштила је канцеларија на друштвеним мрежама.
Deadly Nightclub Shooting in Ecuador’s Guayas Province Kills 8 Amid Rising Violence https://t.co/9K5kG4qqS8
— Cedar News (@cedar_news) August 10, 2025
Еквадор, некада мирно уточиште између два највећа светска извозника кокаина, Колумбије и Перуа, последњих година је пораст насиља док се банде повезане са мексичким и колумбијским картелима боре за контролу.
Више од 70 одсто целокупног кокаина произведеног у свету сада пролази кроз еквадорске луке, према владиним подацима.
Гвајас је једна од четири провинције у којима је председник Данијел Нобоа недавно прогласио двомесечно ванредно стање како би се борио против насиља банди.
Међутим, упркос појачаном војном присуству, власти нису зауставиле крвопролиће.
Више од 4.051 убиства забележено је између јануара и маја, према званичним подацима. Аналитичари верују да је то најнасилнији почетак године у новијој историји земље.