ДА ЛИ ЈЕ ОВО ИЗНЕНАЂЕЊЕ? Објављени подаци о Трамповом рејтингу ЕВО КАКО СЕ КОТИРА
Рејтинг председника Сједињених Америчких Држава Доналда Трампа повећан је у августу за два процентна поена у односу на јул и износи 44 одсто, показују резултати анкете коју је спровео Си-Би-Ес њуз (ЦБС News).
Републиканци и присталице Трампа генерално оцењују према политици имиграције и депортација више него према економским и инфлационим политикама и те теме, заједно са криминалом, сматрају најважнијим, чак важнијим у односу на инфлацију и економију.
У последње време, распоређивање гарде у Вашингтону скренуло је пажњу са инфлације, барем унутар председникове базе, што му је донекле побољшало рејтинг.
Његова подршка међу републиканцима сада је поново изнад 90 процената, а општи рејтинг му је стабилан, уз раст од два процентна поена након дуготрајног пада.
С друге стране, они који га оцењују на основу економске и инфлационе политике не одобравају његов рад, нарочито када је реч о инфлацији.
Мала група људи која не одобрава његов рад због инфлације, али га подржава по питању имиграције, углавном га и даље генерално подржава.
Многи Американци сматрају да су његови потези негативно утицали на њихову финансијску ситуацију.
Четири од 10 Американаца признају да купују мање због царина, а седам од 10 републиканаца сматра да Американци треба да буду спремни да плаћају више за производе како би подржали његову трговинску политику.
Ово важи за републиканце без обзира на приходе.
Све у свему, људи су подељени око потенцијалног утицаја царина на радна места.
Релативно више људи верује да ће царине допринети отварању радних места у производњи, него што мисли да ће их угрозити.
Републиканици су највише склони овом мишљењу.
Генерално, две трећине Американаца сматра да Трамп покушава да повећа овлашћења председника, а већина то не жели и сматра да овлашћења не треба мењати.
Када је реч о распоређивању Националне гарде у америчким градовима, већина
Американаца који то подржавају су Трампове присталице, републиканци.
Они сматрају да то смањује криминал и због тога се осећају безбедније, чак и ако не живе у градовима.
Већина Американаца се, међутим, противи томе и сматра да би тиме били угрожени њихова права и слободе.