"Волим мирис депортација ујутру" ТРАМП ПРЕТИ СЛАЊЕМ ТРУПА НАЦИОНАЛНЕ ГАРДЕ И У ЧИКАГО
Амерички председник Доналд Трамп запретио је да ће послати трупе у Чикаго како би вршиле депортације и бориле се против криминала, слично акцијама које Национална гарда већ спроводи у Лос Анђелесу и Вашингтону, пренео је ЦБС News.
'Волим мирис депортација ујутру...Чикаго ће ускоро открити зашто (постоји) Министарство рата'', објавио је он на мрежи Truth Социал.
Његова администрација је претходно саопштила да ће појачати спровођење имиграционих закона у Чикагу и да ће распоредити трупе Националне гарде како би помогле у борби против криминала.
Поред слања трупа у Лос Анђелес у јуну, Трамп их је прошлог месеца распоредио у Вашингтону, а раније ове недеље, Савезни суд у Калифорнији је пресудио да је Трампова администрација прекршила савезни закон када је распоредила припаднике Националне гарде и активне америчке маринце у Лос Анђелес.
Амерички окружни судија Чарлс Брајер утврдио је да је администрација прекршила Закон о одредбама комитатуса из 1878. године, који забрањује употребу војске за спровођење домаћег закона.
Према интерним документима владе, у које је ЦБС имао увид, Министарство за националну безбедност затражило је од Пентагона да смести око 250 федералних агената и 140 возила у бази Велика језера, највећој војној бази у Илиноису и највећој станици за обуку морнарице.
Захтев је званично поднет прошле недеље, а особље и опрема Министарства за националну безбедност почели су да стижу у поморску базу раније ове недеље, рекао је за ЦБС News неименовани амерички званичник упознат са операцијом.
Та база се налази око 80 километара северно од Чикага на језеру Мичиген.
У интерном меморандуму се наводи да ће званичницима Министарства за националну безбедност бити потребна база 30 дана, што сугерише да би имиграциона акција у Чикагу могла да траје недељама.
Министарство за националну безбедност је саопштило за ЦБС News да ће ''отићи где год се налазе ови криминални илегални странци – укључујући Чикаго, Бостон и друге градове“.
'Под председником Трампом и министарком Ноем, нигде нема сигурног уточишта за криминалне илегалне странце. Ако дођете у нашу земљу илегално и прекршите наше законе, пронаћи ћемо вас, ухапсити вас, депортовати вас и никада се нећете вратити'', наводи се у саопштењу.
Градоначелник Чикада Брендон Џонсон рекао је да Трамп жели да ''окупира'' Чикаго и да крши Устав САД, док је гувернер Илиноиса Џеј Би Прицкер упозорио да Трамп прети грађанским ратом, али да грађане те државе не плаши неко ко тежи да буде диктатор.