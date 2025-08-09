clear sky
ДА ЛИ ЈЕ ОВО КРАЈ ЈЕДНЕ ЕРЕ БЕЛОРУСИЈЕ Лукашенко не намерава да се кандидује за још један председнички мандат

09.08.2025. 22:06 22:26
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Фото: Tanjug (Belarusian Presidential Press Service via AP)

МИНСК: Председник Белорусије Александар Лукашенко изјавио је да не намерава да се кандидује за још један председнички мандат и негирао је да припрема свог сина за наследника на челу државе.

Лукашенко, блиски савезник руског председника Владимира Путина, води Белорусију више од три деценије, а у јануару је поново изабран за седми петогодишњи мандат, преноси Ројтерс.

У интервјуу за часопис Тајм Лукашенко (70) је рекао да "не планира" да се поново кандидује, иако је додао у шали да председник САД Доналд "Трамп изгледа пристојно иако има скоро 80 година".

Лукашенко је изјавио да његов наследник на челу Белорусије не би требало одмах да мења политички курс, већ би, према његовим речима, требало да настави да развија земљу како би се избегао било какав "револуционарни лом".

Лукашенко је одбацио дугогодишње спекулације да припрема свог сина Николаја да га замени на положају председника Белорусије.

"Не, он није наследник. Знао сам да ћете то питати. Не, не, не. Питајте њега лично, веома ће се увредити", рекао је Лукашенко.

