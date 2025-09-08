Дечаково срце се чува у златној кутији Он је ПРВИ СВЕТАЦ МИЛЕНИЈАЛАЦ, а ево шта црква РАДИ С ЊЕГОВИМ ТЕЛОМ Ходочасници из целог света хрле да посете његов гроб!
Британац Карло Акутис у недељу је постао први миленијалац ког је Римоктоличка црква прогласила за свеца на свечаној церемонији у базилики Светог Петра у Ватикану.
Карло (15) је 2006. године умро од леукемије, а за свеца је проглашен јер му је црква признала једно од два наводна чуда која је починио за живота.
Сада ходочасници из целог света хрле у Асизи да посете његов гроб и целивају мошти младог свеца.
Карло је прво сахрањен на гробљу у Пијемонту, али је у јануару 2007. године пребачен у Асизију.
Дванаест година касније, његово тело је ексхумирано, а остаци су пренети у светиште Спљације у Асизију, где је данас изложен у стакленом ковчегу.
Његово тело делује савршено очувано јер је силиконска маска на његовом лицу направљена да прикрије знаке труљења, а руке, које су такође изложене, прекривене су слојем од воска како би се сачувале.
Пракса да се тела светаца премазују воском честа је у Италији. Она се затим чувају у стакленим ковчезима, да би верници ммогли да виде како је он изгледао у тренутку смрти.
Међутим, Карлово срце је извађено из тела и чува се у специјалној златној кутији у оближњој катедрали Сан Руфино. Праменови његове косе и делови органа сачувани су као реликвије, пише Дејли мејл.
Према католичкој традицији, реликвије попут делова косе, костију или крви свеца деле се црквама и светилиштима, преноси Телеграф.