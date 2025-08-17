ДЕВОЈКА ИЗ ГАЗЕ ПРЕМИНИЛА ЗБОГ АКУТНЕ НЕУХРАЊЕНОСТИ Умрла у болници у Италији, два дана после евакуације
ПИЗА: Двадесетогодишња становница Газе која је евакуисана у Италију ради лечења, умрла је у болници од акутне неухрањености, јавља ББЦ.
Марах Абу Зухри је заједно са мајком у среду пребачена авионом за Пизу у оквиру програма италијанске владе.
Универзитетска болница у Пизи саопштила је да је она доживела срчани застој и преминула у петак, мање од 48 сати по доласку.
Више од 180 деце и одраслих пребачено је у Италију од почетка рата Израела у Гази.
Ове недеље је у Рим, Милано и Пизу стигао 31 пацијент од којих сви имају тешка обољења, повреде или ампутације, саопштило је италијанско министарство спољних послова.
Уједињене нације упозориле су на раширену неухрањеност у Гази, док су експерти упозорили прошлог месеца да се у тој енклави одвија “најгори сценарио” кризе глади, пренео је ББЦ.
Израел је негирао постојање глади у Гази и оптужио агенције УН да не преузимају и дистрибуирају достављену хуманитарну помоћ.
Истовремено, британски посланици позвали су владу да без одлагања организује долазак болесне и рањене деце из Газе у Велику Британију, неколико недеља након што је премијер Kир Стармер обећао да ће покренути план евакуације.
У међувремену, министарство здравља у Гази саопштило је да је у суботу још 11 особа умрло од неухрањености, након чега је број смртних случајева те врсте порастао на више од 250.
Израелска војска наводи да је посвећена томе да ублажи патње цивила, и истовремено доводи у питање поузданост података министарстава којима управља Хамас, подсећа ББЦ.