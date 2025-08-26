clear sky
У ДОГОВОРУ СА ВОЈНОМ КОМАНДОМ Украјина мења правила за прелазак границе за мушкарце од 18 до 22 године

26.08.2025. 17:33 17:34
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Ukrajina
Фото: Pixabay.com

Правила за прелазак државне границе за мушкарце старости од 18 до 22 године договорена су са војном командом, а одговарајуће могућности требало би да ступе на снагу у блиској будућности, изјавио је председник Украјине Володимир Зеленски након састанка са премијерком Јулијом Свириденко.

"Данас ће на седници владе бити ажурирана правила за прелазак државне границе за мушкарце од 18 до 22 године. Сви детаљи су договорени са војном командом, а одговарајуће могућности требало би да ступе на снагу у блиској будућности", написао је Зеленски на Телеграм каналу.

Како је навео, са Свириденко је разговарао о сарадњи са Норвешком у припреми за грејну сезону и наставку грантовске помоћи за куповину природног гаса.

Поред тога, Зеленски је најавио проширење програма "eRecovery".

"Биће више могућности за надокнаду губитка имовине на привремено окупираним територијама. Премијер ће представити све детаље", навео је он.

 

Вести Свет
