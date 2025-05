ДРАМА НА НЕБУ ИЗНАД ФИНСКЕ Борбени авион срушен, пилот се катапултирао

Очевидац је рекао да му је борбени авион привукао пажњу јер је летео ниско изнад стамбених зграда, пре него што се преврнуо и срушио, након чега је избио пожар.

Фото: Tanjug/Jouni Porsanger/Lehtikuva via AP

Узрок несреће за сада није познат.

🇫🇮💥✈️ Un caccia F/A-18 Hornet dell'aeronautica militare finlandese si è schiantato alle 10:50 di oggi nei pressi dell'aeroporto di Rovaniemi, in Lapponia. Le Forze di difesa finlandesi FDF riportano che il pilota si è eiettato ed è stato localizzato dai servizi di soccorso. 1/2 pic.twitter.com/EirNtGg3nG

Финска ће од 12. до 31. маја бити домаћин заједничких војних вежби са Шведском и Великом Британијом, у којима ће учествовати 6.500 војника, преноси Ројтерс.

Фото: Tanjug/Jouni Porsanger/Lehtikuva via AP

Финска авијација, укључујући борбене авионе "Ф/А-18 хорнет", учествоваће у вежбама, док ће се користити и дронови и хеликоптери све три земље.

F/A-18 Hornet crashed in Rovaniemi, Finland. Pilot ejected and is alive.#Finland #NATO #Hornet #fighterjet pic.twitter.com/xUdOXIGIFM

— West News Insider (@Westnewsinsider) May 7, 2025