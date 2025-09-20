ДРАМА УОЧИ КОМЕМОРАЦИЈЕ ЧАРЛИЈУ КИРКУ Ухапшен наоружани мушкарац на стадиону
Власти америчке савезне државе Аризона ухапсиле су мушкарца који се наоружан кретао по стадиону на којем ће сутра бити одржана комеморација убијеном америчком патриоти Чарлију Кирку, лажно се представљајући као припадник полиције.
Ухапшени Џошуа Ренклс оптужен је да се представљао као припадник снага реда, као и за ношење оружја на забрањеном месту, саопштио је портпарол полиције Аризоне, пренео је Фокс њуз.
Он је додао да је у току истрага која ће утврдити његове намере на стадиону америчке националне фудбалске лиге НФЛ.
Ренклс је агентима Тајне службе рекао да се налазио на стадиону као приватно обезбеђење.
Како су навели добро упућени извори, он је бивши припадник полиције из друге америчке државе.
“Тајна служба у координацији са локалном полицијом у Глендејлу у Аризони истражују појединца који се сумњиво понашао на стадиону Стејт Фарм”, изјавио је представник Тајне службе Ентони Гуљелми.
На том стадиону биће одржана комеморација Кирку којој ће, како власти очекују, сутра присуствовати око 100.000 људи.