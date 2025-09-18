СВУДА ЈЕ ПРАТЕ ТРИ ОКЛОПНА ВОЗИЛА! Обезбеђење Ђорђе Мелони подигнуто на “изузетан ниво“ након убиства Кирка
Мере обезбеђења за италијанску премијерку Ђорђу Мелони и њене потпредседнике Антонија Тајанија и Матеа Салвинија појачане су данас по налогу Министарства унутрашњих послова Италије, којим је наређен ''преглед и могуће јачање мера и профилисање ризика''.
Како се наводи, након убиства америчког политичког коментатора Чарлија Кирка, мере обезбеђења за њих троје биће подигнуте на ''изузетан ниво'', што укључује распоређивање два или три оклопна возила у њихове пратње, са по троје службеника у њима, преноси Анса.
Како наводи лист Месађеро, Мелони, Салвини и Тајани су по ступању на функције одабрали пратњу ''другог нивоа'', али безбедносни апарат Италије те мере након Кирковог убиства сматра недовољним.
Говорећи новинарима током времена предвиђеног за питања у Сенату Италије, Тајани је оценио да клима ''није најбоља'' и позвао ''све да се смире''.
''Ни ја данас нисам никога увредио'', рекао је Тајани.