ЕГИПАТ РАСПОРЕДИО 40.000 ВОЈНИКА НА ГРАНИЦУ СА ГАЗОМ Страхује се од масовне евакуације

26.08.2025. 16:50 16:56
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
Коментари (0)
Gaza
Фото: Tanjug/AP Photo/Mariam Dagga

KАИРО: Египат је распоредио око 40.000 војника на северном делу Синаја, дуж 12 километара границе са Појасом Газе, због страха да би масовна евакуација цивила са севера Газе могла да доведе до бекства Палестинаца преко границе, пренели су данас арапски и хебрејски медији.

Близу милион становника Појаса Газе борави у граду Гази, а многи су већ почели да се селе према југу у очекивању израелске офанзиве, пренео је Тајмс оф Израел.

Неименовани египатски званичник рекао је за катарски Ал-Араби Ал Џадид са седиштем у Лондону да Kаиро сматра могући излив становника Газе у Египат потенцијалном претњом националној безбедности, што би створило хуманитарну и безбедносну кризу у региону Синаја.

Египат наводно користи распоређивање и као сигнал Израелу да одбаци покушаје присилног расељавања Палестинаца у друге земље, укључујући Египат.

Израелска војска је саопштила да је "свако појачање војних капацитета на Синају у координацији са израелским војним и политичким ешалоном".

Газа Израел израел-палестина египат
Извор:
Танјуг/Дневник
Пише:
Дневник
