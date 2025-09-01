clear sky
26°C
01.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1763
usd
100.0737
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЕТНА ПОНОВО БЕСНИ Туристи у страху, спасилачке екипе на сталном дежурству

01.09.2025. 18:58 19:13
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
вулкан
Фото: Tanjug/AP photo/Salvatore Allegra

Најновије ерупције вулкана Етна, које су започеле 14. августа, навеле су италијанске власти да организују константне мере безбедности и стално присуство спасилачких екипа на том подручју, преносе данас локални медији.

Тимови спасилаца су присутни како би осигурали безбедност туриста који посећују највиши активни вулкан у Европи.
    

Према речима званичника полиције, Паола Бернардинија, спасилачки тимови су распоређени претежно да би пратили кретање туриста који прилазе вулкану у пратњи водича.
    

Они истовремено проверавају да ли се и сами водичи придржавају прописаних мера безбедности.
    

вулкан
Фото: Tanjug/AP photo/Salvatore Allegra

Спасилачки тимови са специјално обученим псима патролирају подручјима где има највише туриста, наводи сајт Инфобае.
    

На снимцима дронова види се лава која тече из кратера Етне, док туристи посматрају овај природни спектакл са безбедне дистанце.
    

Према најновијим подацима Националног института за геофизику и вулканологију, тренутна еруптивна активност је у фази успоравања.
    

Упркос смањивању активности, стручњаци упозоравају да је Етна непредвидљива, као и да из релативно мирних периода може за неколико сати да пређе у нове епизоде високе активности.
    

Етна, која  се налази на источној обали Сицилије,  највиши је вулкан у Европи, који се издиже на 3.357 метара надморске висине.

вулкан Етна вулкан ерупција ерупција вулкана
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ОПЕТ ХОРОР НА КАМЧАТКИ! Вулкан Кључевској избацио стуб песка висок осам километара!
р

ОПЕТ ХОРОР НА КАМЧАТКИ! Вулкан Кључевској избацио стуб песка висок осам километара!

15.08.2025. 14:00 14:12
Волим
0
Коментар
0
Сачувај