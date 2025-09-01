ЕТНА ПОНОВО БЕСНИ Туристи у страху, спасилачке екипе на сталном дежурству
Најновије ерупције вулкана Етна, које су започеле 14. августа, навеле су италијанске власти да организују константне мере безбедности и стално присуство спасилачких екипа на том подручју, преносе данас локални медији.
Тимови спасилаца су присутни како би осигурали безбедност туриста који посећују највиши активни вулкан у Европи.
Према речима званичника полиције, Паола Бернардинија, спасилачки тимови су распоређени претежно да би пратили кретање туриста који прилазе вулкану у пратњи водича.
Они истовремено проверавају да ли се и сами водичи придржавају прописаних мера безбедности.
Спасилачки тимови са специјално обученим псима патролирају подручјима где има највише туриста, наводи сајт Инфобае.
На снимцима дронова види се лава која тече из кратера Етне, док туристи посматрају овај природни спектакл са безбедне дистанце.
Према најновијим подацима Националног института за геофизику и вулканологију, тренутна еруптивна активност је у фази успоравања.
Упркос смањивању активности, стручњаци упозоравају да је Етна непредвидљива, као и да из релативно мирних периода може за неколико сати да пређе у нове епизоде високе активности.
Етна, која се налази на источној обали Сицилије, највиши је вулкан у Европи, који се издиже на 3.357 метара надморске висине.