ЕВО ГДЕ СЕ ОЛУЈА ПРИБЛИЖАВА, ПРЕРАШЋЕ У ПРАВО ЧУДОВИШТЕ! Грађани су упозорени!

Дневник
Б92, Танјуг
Тропска олуја Ерин, која се формирала почетком недеље у источном делу Атлантског океана, налази се на прагу да постане први ураган с Атлантика ове сезоне, саопштио је Национални центар за урагане САД са седиштем у Мајамију.

У данашњем саопштењу наводи се да Ерин тренутно има максималне сталне ветрове брзине 113 километара на час, када ветрови достигну брзину од 119 км/х, олуја ће бити класификована као ураган, наводи ЦБС њуз.

Центар олује налази се око 915 километара источно од Острва заветрине (Левардска острва) и креће се у правцу запад-северозападном брзином од 27 км/х.

"Очекује се постепено јачање у наредним данима и предвиђа се да ће Ерин постати ураган касније током дана, а могуће је да достигне и снагу великог урагана током викенда", наводи се у прогнози.

 

 

ураган сједињене америчке државе олуја
Б92, Танјуг
Дневник
Вести Свет
