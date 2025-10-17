(ВИДЕО) НЕМА ПРЕЖИВЕЛИХ Авион се обрушио с преко 3.600 метара за мање од једног минута! Дошло до МЕХАНИЧКОГ КВАРА убрзо након полетања ПИЛОТ У ПАНИЦИ ВРИСНУО
Снимак из кокпита открива језив тренутак када је пилот у паници вриснуо непосредно пре него што се његов приватни авион срушио у Мичигену, при чему су страдале три особе.
Авион је у четвртак око 17 часова, у општини Бат, захватила ватрена лопта, након чега се срушио у шумовито подручје и сви путници су страдали.
Аудио снимак из кокпита открива тренутак када је авион претрпео неку врсту механичког квара, а пилот је панично повикао контроли лета.
Заустављање, исправљање, заустављање, исправљање!, узвикивао је пилот у паници. Подаци из авиона показали су да је летелица затим пала с висине од преко 3600 метара за мање од једног минута.
На снимку се чује како контрола лета безуспешно покушава да ступи у контакт с пилотом, непрестано питајући: "Која вам је висина?... Чујете ли нас?".
Диспечер је такође преко радио-везе контактирао друге пилоте у том ваздушном простору, питајући једног: "Можете ли да погледате на ваш сателитски приказ, око 32 километра? Тражимо авион".
"Видите ли нешто доле на земљи? Питамо само да ли видите нешто, као што је дим или нешто слично... изгубили смо га".
Неколико тренутака касније, пилот другог авиона одговорио је: "Да, видимо дим који се уздиже, изгледа као да постоји пут јужно од места одакле долази тај дим".
Three people killed after a Mexican registered Hawker 800XP spiraled out of control and crashed in Bath, Michigan Thursday evening, police confirmed.
According to Bath Township Police, the plane crashed near the intersection of Clark Road and Peacock Road around 5 p.m.
Police…
— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) October 17, 2025
Надзорник општине Бат, Рајан Фјунс-Блис, потврдио је да су све три особе у авиону погинуле, али да још увек нису јавно идентификоване.
Узрок несреће још није познат, а подаци показују да се несрећа догодила убрзо након полетања.
Фил Крол, директор ваздухопловства на аеродрому Келог Филд, изјавио је за ФОX17 да је авион раније тог дана слетео на писту и да је неко време био на одржавању.
Крол је рекао да се несрећа највероватније догодила док је авион изводио пробни лет после одржавања.
Само су тестирали неке системе и тада је дошло до проблема, рекао је.
Авион је, пише Блиц, наводно био приземљен на аеродрому Батл Крик око седам месеци, а ова кобна несрећа била је његов први лет након дуже паузе. Подаци са уређаја за праћење лета показују да је реч о двомоторном корпоративном авиону регистрованом у Мексику, којим је управљала компанија Aereo Lineas del Centro SA.
Федерална управа за ваздухопловство спроводи истрагу.
🔴 #planecrash from the sky near Bath County, #Michigan near East Lansing at least three people were killed in the crash. The plane departed from Battle Creek, Michigan. pic.twitter.com/qGTg4tHBEc
— News.Az (@news_az) October 17, 2025