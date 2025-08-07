few clouds
ЕВО КОЈА СУ ТРИ УСЛОВА ЗЕЛЕНСКОГ ЗА МИР!  Путина ће последњи жестоко наљутити!

07.08.2025. 16:10 16:17
Пише:
Дневник
Извор:
(Ало, Блиц)
r
Фото: youtube prinstcrin/ 60 Minutes

Володимир Зеленски најавио је три кључна услова за мир са Русијом пред историјски састанак Владимира Путина и Доналда Трампа. У

 Украјина захтева прекид ватре, гаранције мира и безбедност уз подршку САД и ЕУ.

Украјински председник Володимир Зеленски обратио се јавности након што је потврђен договор о састанку између руског председника Владимира Путина и америчког председника Доналда Трампа, најавивши који су кључни циљеви Кијева када су у питању предстојећи мировни преговори.

– Наши приоритети су кристално јасни – изјавио је Зеленски и навео следеће захтеве:

Русија мора да пристане на хитан прекид ватре,

Састанак Путин–Трамп мора да донесе трајни мир,

Украјина мора да добије дугорочну безбедносну гаранцију у партнерству са САД и Европом.

Зеленски је, како наводи, о овим темама детаљно разговарао са немачким канцеларом Фридрихом Мерцом и француским председником Емануелом Макроном.

– Украјина и Немачка имају заједнички став – рат мора што пре да се заврши, али уз очување украјинског достојанства. Начин на који се овај рат оконча дефинисаће безбедносну архитектуру целе Европе за деценије које долазе – поручио је Зеленски.

Додао је да се рат дешава у срцу Европе, да је Украјина већ део европске заједнице и да води преговоре о чланству у ЕУ, због чега европске земље морају да буду активни актери у сваком сегменту процеса успостављања мира.

 

 

рат русија украјина Володимир Зеленски владимир путин
Вести Свет
