ЕВО КОЈА СУ ТРИ УСЛОВА ЗЕЛЕНСКОГ ЗА МИР! Путина ће последњи жестоко наљутити!
Володимир Зеленски најавио је три кључна услова за мир са Русијом пред историјски састанак Владимира Путина и Доналда Трампа. У
Украјина захтева прекид ватре, гаранције мира и безбедност уз подршку САД и ЕУ.
Украјински председник Володимир Зеленски обратио се јавности након што је потврђен договор о састанку између руског председника Владимира Путина и америчког председника Доналда Трампа, најавивши који су кључни циљеви Кијева када су у питању предстојећи мировни преговори.
– Наши приоритети су кристално јасни – изјавио је Зеленски и навео следеће захтеве:
Русија мора да пристане на хитан прекид ватре,
Састанак Путин–Трамп мора да донесе трајни мир,
Украјина мора да добије дугорочну безбедносну гаранцију у партнерству са САД и Европом.
Зеленски је, како наводи, о овим темама детаљно разговарао са немачким канцеларом Фридрихом Мерцом и француским председником Емануелом Макроном.
– Украјина и Немачка имају заједнички став – рат мора што пре да се заврши, али уз очување украјинског достојанства. Начин на који се овај рат оконча дефинисаће безбедносну архитектуру целе Европе за деценије које долазе – поручио је Зеленски.
Додао је да се рат дешава у срцу Европе, да је Украјина већ део европске заједнице и да води преговоре о чланству у ЕУ, због чега европске земље морају да буду активни актери у сваком сегменту процеса успостављања мира.