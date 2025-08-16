ЕВРОПА ПОДЕЉЕНА ПОСЛЕ САСТАНКА ТРАМПА И ПУТИНА Мађарска хвали дијалог, остали оптужују Путина за манипулације
БРИСЕЛ: Светски лидери реаговали су на самит председника Сједињених Америчких Држава Доналда Трампа и руског председника Владимира Путина, а како су медији пренели, реакције су подељене - једни критикују недостатак конкретних резултата, док други истичу важност самог дијалога.
Мађарски министар спољних послова Петер Сијарто похвалио је одржавање самита и нагласио важност дијалога.
"Свет је сигурније место докле год САД и Русија разговарају. Рат у Украјини неће бити решен на фронту, већ за преговарачким столом", поручио је Сијарто и додао да Мађарска већ годинама позива на преговоре, за разлику од, како је рекао, "проратних политичара из Брисела".
Норвешки министар спољних послова Еспен Барт Еиде рекао је да је Путин на самиту "поновио познате пропагандне наративе" и оценио да је нужно да се појача притисак на Москву.
"Морамо јасно да ставимо до знања Русији да ће сносити последице. Путин покушава да подели Европу и САД, и то морамо да спречимо", рекао је Еиде и додао да не очекује непосредне промене на фронту у Украјини.
Чешка министарка одбране Јана Чернохова оценила је да састанак "није донео никакав суштински напредак", али је открио, како је навела, "праве мотиве и пропагандне циљеве руског лидера".
"Путин не тражи мир, већ користи овакве сусрете да ослаби западно јединство и оправда агресију. Зато је кључно да Запад остане јединствен и истрајан у подршци Украјини", написала је Чернохова на платформи Икс.
Самит на Аљасци трајао је готово три сата, али није довео до мировног споразума нити прекида ватре.
Украјинска страна није била укључена у разговоре, а међународни посматрачи истичу да остаје неизвесно да ли ће састанак покренути конкретне мировне иницијативе, пренео је Ројтерс.