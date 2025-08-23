ЕВРОПА СТОПИРА ПАКЕТЕ ЗА АМЕРИКУ Нови царински хаос мења правила игре
АТИНА: Више поштанских служби широм Европе објавило је данас да обуставља слање пакета у Сједињене Америчке Државе због постојања нејасних правила вези с новим увозним царинама.
Поштанске службе у Немачкој, Данској, Шведској и Италији саопштиле су да ће тренутно престати са слањем већине робе у САД, Француска и Аустрија ће се прикључити у понедељак, а Велика Британија у уторак, преноси АП.
Према декрету који је прошлог месеца потписао председник Доналд Трамп, међународна роба која је раније била изузета од америчких царина, вредности испод 800 долара, биће подложна увозним царинама од 29. августа, а писма, књиге, поклони и мали пакети у вредности мањој од 100 долара и даље ће бити изузети.
Трговински оквир договорен између САД и Европске уније прошлог месеца успоставио је царину од 15 одсто на већину производа који се шаљу из ЕУ.
Многе европске поштанске службе најавиле су да паузирају испоруке јер не могу да гарантују да ће роба стићи у САД пре 29. августа, наводећи нејасноће у погледу тога која роба је обухваћена новим правилима и недостатак времена за обраду њихових свих импликација уз подсећање да је достава путем сервиса као што је DHL Express и даље је могућа.
PostEurop, удружење 51 европског јавног поштанског оператера, саопштило је да ће, ако се решење не пронађе до 29. августа, сви чланови уздружења вероватно следити овај пример.