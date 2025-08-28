Вожња пуна адреналина
(ФОТО) 15 ОСОБА ОСТАЛO ЗАГЛАВЉЕНO НА ВРТЕШЦИ У ЗАБАВНОМ ПАРКУ На земљу их спуштали ватрогасци
28.08.2025. 17:36 17:49
РИМ: Група од 15 особа, међу којима четворо деце, остала је данас заробљена када се због техничког квара зауставила вртешка у забавном парку Чинечита ворлд у Риму на висини од 20 метара, преносе италијански медији.
Том приликом нико није повређен, пренела је римска Република.
На лице места стигле су ватрогасне екипе које су уз помоћ аутоматских мердевина помогле посетиоцима парка да сиђу са вртешке.
Paura a Cinecittà World, restano bloccati sulle montagne russe: intervengono i vigili del fuoco https://t.co/8F0c1CRFxd pic.twitter.com/arM735Dvda
— Roma Today (@romatoday) August 28, 2025
Према првим информацијама, вртешка се зауставила због техничког квара, пренела је тв Rai.