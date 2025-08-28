clear sky
Вожња пуна адреналина

(ФОТО) 15 ОСОБА ОСТАЛO ЗАГЛАВЉЕНO НА ВРТЕШЦИ У ЗАБАВНОМ ПАРКУ На земљу их спуштали ватрогасци

28.08.2025. 17:36 17:49
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
Zabavni park
Фото: pixabay.com

РИМ: Група од 15 особа, међу којима четворо деце, остала је данас заробљена када се због техничког квара зауставила вртешка у забавном парку Чинечита ворлд у Риму на висини од 20 метара, преносе италијански медији.

Том приликом  нико није повређен, пренела је римска Република.

На лице места стигле су ватрогасне екипе које су уз помоћ аутоматских мердевина помогле посетиоцима парка да сиђу са вртешке.

 

 

Према првим информацијама, вртешка се зауставила због техничког квара, пренела је тв Rai.

рим забавни парк ватрогасци
Вести Свет
