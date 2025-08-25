(ФОТО) ДРАМАТИЧНО У ДОНБАСУ Команду за велики напад чека 100.000 руских војника, становници се евакуишу ДРОНОВИ СЕЈУ СТРАХ
Ситуација у Донбасу постаје све опаснија по Украјину, а око 100.000 руских војника спремно чека наређење за напад.
Доњецка регија на истоку Украјине дуго је на мети Москве, а наводно је Владимир Путин спреман да замрзне рат у замену за потпуну контролу над њом.
Русија већ контролише 70 одсто Доњецка и готово целу суседну Луганску област, те полако, али постојано напредује, пише Би-Би-Си.
Хуманитарна мисија на првој линији фронта
У граду Добропиља, само осам километара од руских положаја, хуманитарни волонтери Ларк и Варија изводе мисију спасавања болесних, старијих и деце. У оклопном возилу опремљеном ометачима за дронове, јуре брзином од 130 км/х путем скривеним зеленом мрежом од погледа из ваздуха.
Улице града су готово пусте, а преостали становници излазе само по најнужније залихе. Руски напади свакодневно остављају траг на свакој згради, а град је већ недељу дана без воде.
Страх и бег из разореног града
Прошле недеље мање групе руских војника пробиле су одбрану око града, што је изазвало страх да би такозвани украјински "појас тврђава" могао да се уруши. Иако су украјинске власти послале појачања и стабилизовале ситуацију, већина становника сматра да је дошло време да се оде.
Ларк (31), Немац, и Варија (19), Украјинка, који раде за организацију Универсал Аид Украине, у последњих пет дана обавили су десетине путовања како би евакуисали људе.
Сведочанство преживелих
На прагу своје зграде чека их 56-годишњи Виталиј Калиниченко.
- Сви моји прозори су разбијени, погледајте, сви су излетели на другом спрату. Ја сам једини остао - говори док показује повређену ногу.
Рану је задобио када се неколико ноћи раније дрон срушио у кратер иза његових ружа.
Док се тим спрема за полазак, Ларк примећује дрон изнад главе и сви поново беже у заклон. Његов ручни детектор показује више руских беспилотних летелица у близини.
Спасавање у последњем тренутку
Пре одласка, волонтери морају да извуку још једну породицу. Док Ларк одлази по њих, одјекује низ експлозија. Враћа се с новим евакуисанима и, док су дронови још у ваздуху, излазе из града брже него што су ушли.
У конвоју за евакуацију налази се и 31-годишњи Антон. Мајка му је остала, плакала је док је одлазио. За њега и многе друге, ово је можда последњи пут да виде своје домове.
На питање да ли Украјина треба да препусти Донбас, Антон одговара: "Морамо сести за преговарачки сто и на крају решити овај сукоб на миран начин. Без крви, без жртава."
Различита виђења будућности Донбаса
За разлику од Антона, 19-годишња Варија има другачије мишљење.
Никада не можемо веровати Путину или Русији, шта год они говорили, а ми имамо искуства с тим. Ако им дамо Донбас, то неће ништа зауставити, већ ће Русији само дати више простора за нови напад.
Цена одбране Донбаса
Ситуација у Донбасуза Украјину постаје све опаснија. Цена одбране мери се животима и удовима украјинских војника.
У пољској болници Националне гарде, медицинари 14. оперативне бригаде раде ноћу, јер се само тада могу безбедно извлачити рањени и погинули. Руски губици јесу знатно већи, али Русија има далеко већи капацитет да их поднесе.
Рањени пристижу један за другим, с тешким повредама од гелера и дронова. Једног војника требало је извлачити два дана и три пута покушавати због интензитета борби.
Старији поручник Дима, 42-годишњи хирург, крпи рањенике како би их стабилизовао за транспорт у главну болницу.
- Тешко је јер знам да могу да учиним више, али немам времена - признаје.
На питање да ли треба предати Донбас ради мира, одговара: "Морамо да зауставимо рат, али не овако. Желимо назад своју територију, своје људе и морамо да казнимо Русију за оно што су учинили."
Нови бедеми и неизвесна будућност
На изласку из регије, крај поља кукуруза и сунцокрета, километри бодљикаве жице, дубоки ровови и бетонске пирамиде "змајевих зуба" сведоче о припремама за одбрану. Верује се да Русија има преко 100.000 војника у приправности.
Ове нове утврде показују колико се ситуација у Доњецку погоршала. Иако ће се о судбини регије можда одлучивати дипломатијом, Украјина је, исцрпљена и окрвављена, одлучна да се бори за сваки педаљ своје земље.