ПУТИН НУДИ ЗЕЛЕНСКОМ КОМПРОМИС Тражи Донбас и неутралност Украјине, спреман је и на уступке Русије
МОСКВА: Руски извори рекли су да је Владимир Путин пристао на компромис у погледу територијалних захтева које је изнео у јуну 2024, по којима би Кијев морао да препусти сву териториј четири региона на које Москва полаже право.
Руски председник Владимир Путин тражи да му Украјина преда Донбас, одрекне се амбиција да уђе у НАТО, остане неутрална и да не пушта западне војнике у земљу, пренео је у четвртак Ројтерс позивајући се на три упућена извора.
Путин се у петак на Аљасци састао са америчким председником Доналдом Трампом на првом руско-америчком самиту у више од четири године. Састанак, одржан иза затворених врата, трајао је три сата, а највећи део времена био је посвећен разговорима о могућем компромису око Украјине, према наводима извора који су желели да остану анонимни.
У заједничкој изјави за медије након састанка, Путин је рекао да се нада да ће разговори отворити пут ка миру у Украјини, али ни он ни Трамп нису открили детаље.
Према најдетаљнијем извештају до сада о Путиновој понуди на основу руских извора, Ројтерс је утврдио шта би Кремљ желео у могућем мировном споразуму за окончање рата у којем су страдале стотине хиљада људи.
У суштини, извори тврде да је Путин спреман на компромис у односу на своје претходне захтеве: Кијев би морао да се повуче са свих делова Доњецке и Луганске области, које заједно чине Донбас, као и са територија Херсона и Запорожја. Заузврат, Москва би замрзнула садашње линије фронта у тим регионима.
Русија тренутно контролише око 88% Донбаса и 73% Запорожја и Херсона, према америчким проценама. Москва је, наводно, спремна и да врати мале делове Харковске, Сумске и Дњепропетровске области које сада држи.
Путин, међутим, не одустаје од захтева да се Украјина одрекне уласка у НАТО, као и од правно обавезујућег обећања алијансе да се више неће ширити на исток. Такође тражи ограничења за украјинску војску и гаранцију да у земљи неће бити распоређене западне мировне снаге.
Из украјинског Министарства спољних послова нису желели да коментаришу ове предлоге.
Украјински председник Володимир Зеленски поновио је да Кијев неће одустати од међународно признатих територија. Он је истакао да је индустријски Донбас бедем који спречава руско напредовање дубље у Украјину.
„Ако говоримо о томе да се једноставно повучемо са истока – то не можемо учинити. То је питање опстанка наше земље и односи се на најјаче одбрамбене линије“, рекао је Зеленски.
Приступање НАТО-у је стратешки циљ уписан у украјински устав и Кијев то види као најпоузданије безбедносно јемство. Зеленски је нагласио да није на Русији да одлучује о том питању.