19.08.2025.
ТРАМП ОБЕЛОДАНИО ФОРМУЛУ МИРА! Састанак Путина и Зеленског готово договорен, САД неће слати трупе у Украјину

19.08.2025. 16:05
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
s

ВАШИНГТОН: Амерички председник Доналд Трамп изјавио је данас да америчке трупе неће бити распоређене америчке трупе да бране границу Украјине ни под једном безбедносном гаранцијом која произилази из мировног споразума о окончању руске инвазије.

Он је у интервјуу за Фокс њуз рекао је да су европски савезници спремни да пошаљу своје војнике на терен у Украјини као део безбедносне гаранције и да су САД "спремне да им помогну у вези са стварима".

"Када је реч о безбедносним гаранцијама, они (ЕУ) су спремни да поставе људе на земљи. Ми смо спремни да им помогнемо, посебно, можда, у ваздуху. Јер нико нема ствари које ми имамо", рекао је он.

Према његовим речима, ако се постигне мировни споразум, "неће бити проблема у дужем временском периоду".

"Постојаће одређене безбедносне гаранције. Али неће бити НАТО-а , то је нешто што се дефинитивно никада неће догодити", додао је.

Он је истакао да је "на неки начин већ договорио" састанак између руског лидера Владимира Путина Путина и председника Украјине Володимира Зеленског, али да они морају да донесу коначну одлуку.

"Некако сам се договорио са Путином и Зеленским, и знате, они су ти који морају да доносе одлуке, ми смо 7.000 миља далеко. Они су ти који морају да повуку потезе", рекао је Трамп и додао да би, ако билатерални састанци успеју, он био спреман да организује трилатерални састанак и " закључио споразум".

 На питање Фокс њуза о плановима да покуша да организује билатерални састанак између Путина и Зеленског, Трамп је истакао и да неки европски лидери немају исту хитност као он када је реч о заустављању рата у Украјини и да је један од европских лидера у Белој кући препоручио поновни састанак за "још месец или два". 

"Један од господина, који је сјајан момак, надам се да га нисам увредио. Рекао је: 'Па, хајде да се видимо за месец или два и да видимо'. Рекао сам: 'Месец или два? Имаћете још 40.000 мртвих за месец или два. то мора да се уради вечерас'. И јесам, заправо. Позвао сам председника Путина и покушавам да закажем састанак са председником Зеленским", рекао је Трамп.

Доналд Трамп рат русија украјина владимир путин
Вести Свет
