(ФОТО) НОВИ ЈАКИ ПОТРЕСИ НА САНТОРИНИЈУ, РАСТЕ ЗАБРИНУТОСТ Сеизмолози упозоравају да је реч о ФЕНОМЕНУ БЕЗ ПРЕСЕДАНА

ЕМСЦ навод да је земљотрес погодио подручје 18 км источно од Фире.

Три минута раније у истом подручју забележен је земљотрес јачине 4,2 степена, наводи Tanea.gr.

Два потреса јачине 4,5 и 4,2 степена забележена су у области између острва Аморгос и Санторини у Грчкој, саопштио је данас Геодинамички институт Националне опсерваторије Атине, а пренео Катимерини.

M5.1 occurred 18 km E of #Firá (#Greece) 5 min ago (local time 09:49:53).

— EMSC (@LastQuake) February 17, 2025