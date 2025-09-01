(ФОТО) ОГЛАСИО СЕ ТРАМП НАКОН ГЛАСИНА ДА ЈЕ ПРЕМИНУО Ево шта је рекао о дезинформацијама: "Никада се нисам боље осећао"
Амерички председник Доналд Трамп прекинуо је ћутњу и први пут се огласио о свом здравственом стању.
Трамп је реаговао након спекулација које су се појавиле протеклог викенда да му је здравље нарушено, па чак и да је преминуо, а пошто се последњих дана није појављивао у јавности што је врло необично за њега.
"Никада се нисам осећао боље у свом животу", написао је Трамп великим словима на друштвеним мрежама, пренео је Хафингтон пост.
То је био његов одговор на објаву у којој се наводи да је "двоструки стандард" то што се његова одсуства помно прате, док одсуства бившег председника Џозефа Бајдена нису била предмет толиког надзора.
Трамп се суочава са све већим питањима у вези са својим здрављем, укључујући отекле чланке и модрице на рукама које често прикрива шминком, а појавиле су се и спекулације да му је остало до осам месеци живота.
🚨 Trump breaks his silence after health rumors:
“NEVER FELT BETTER IN MY LIFE. Also, DC IS A CRIME FREE ZONE!”
After a quiet weekend golfing in Virginia, he’s back on Truth Social boasting about his health & taking credit for a newly “crime-free” Washington. 🏌️♂️🇺🇸 pic.twitter.com/YUuEqYtDC0
— Gerald Wayne (@MrGeraldWayne) August 31, 2025
Бела кућа је саопштила да Трамп болује од хроничне венске инсуфицијенције, што подразумева лош проток крви из ногу назад ка срцу и доводи до отицања стопала и чланака. Модрице, како су рекли, настају услед честог руковања у комбинацији са употребом аспирина.
Потпредседник Џеј Ди Венс прошле недеље изјавио је да је "веома уверен" да ће Трамп одслужити цео мандат.
"Председник је у изузетно добром здрављу. Има невероватну енергију", рекао је он за УСА Тудеј.
Венс је додао да је, уколико се "не дај Боже" нешто догоди Трампу, спреман да преузме одговорност.
Трампов последњи јавни догађај био је састанак кабинета у уторак, на коме су високи званичници један за другим хвалили председника.
Иако је наставио да објављује поруке на друштвеним мрежама, сам председник је остао неуобичајено невидљив све до викенда. Камере су га снимиле накратко и у суботу и у недељу, када је одлазио на голф.