(ФОТО, ВИДЕО) ОВО ЈЕ ТРЕНУТНА СИТУАЦИЈА У НЕПАЛУ Млади демонстранти се ограђују од насиља, војска контролише улице
КАТМАНДУ: Групе младих које предводе тренутне протесте у Непалу оградиле су се од насиља и разарања, истичући да су „опортунистички инфилтратори отели“ протест, што је потврдила и непалска војска.
„Наш покрет је био и остаје ненасилан и утемељен у принципима мирног грађанског ангажовања“, саопштиле су групе генерације З.
Демонстранти су навели да волонтирају на терену како би „одговорно управљали ситуацијом“ и заштитили грађане и јавну имовину, нагласивши да за сада нема нових заказаних протеста. У саопштењу се додаје да је протест у уторак, који је организовала непалска генерација З, спроведен са јасном визијом: „захтевати одговорност, транспарентност и крај корупције“.
Апел за мир и дисциплину
Демонстранти су позвали на увођење полицијског часа, истичући да им је намера да не ремете свакодневни живот и да не дозвољавају другима да злоупотребе њихову мирну иницијативу, преноси BBC. Војска такође тврди да су се разни „поједници и анарhistичке групе“ инфилтрирали у протесте и оштетили приватну и јавну имовину.
„У процесу смо контроле елемената који користе ситуацију да пљачкају, пале и изазивају различите инциденте“, рекао је војни портпарол Раджарам Баснет.
Протести су покренути одлуком владе да забрани 26 платформи друштвених медија, укључујући WhatsApp, Instagram и Facebook. Међутим, они су брзо прерасли у шире незадовољство политичком елитом. Кампања „непо кид“ (дете непотизма), која је истакла раскошан живот деце политичара и наводе о корупцији, постала је вирусна на друштвеним мрежама, а забрана је укинута у понедељак увече. Међутим, протест није могао бити спречен, и од тада је спаљено неколико јавних институција, укључујући зграду парламента.
Полицијски час и патроле војске
Непалска војска наставља да патролира улицама Катмандуа током полицијског часа, за који није најављен крај. До сада је најмање 21 особа страдала, а премијер К. П. Шарма Оли је поднео оставку.
„Најпре покушавамо да нормализујемо ситуацију. Посвећени смо заштити живота и имовине људи“, рекао је портпарол војске Раджа Рам Баснет.
Иако у Катмандуу нису пријављени масовни протести, локални медији јављају да је око 25 људи приведено због покушаја изазивања нереда на периферији престонице.
„Овде нема демонстраната. Само неколико људи хода улицом. Овде је мирно“, рекао је за Ројтерс мештанин Рам Кумар Шреста.
Насилни инциденти и жртве
Учесници протеста су претходних дана упали у кључне владине институције, укључујући Канселарију председника у Шитал Нивасу.
Суђења локалних медија наводе да је супруга бившег премијера Џале Нат Канале преминула након што је њена кућа запаљена, а тројица полицајаца су линчована упркос томе што су положили оружје.
Непалска војска је јавно позвала грађане, посебно младе, да остану уздржани и чувају историјско и културно наслеђе земље током овог периода немира.
Позив на дијалог
Председник Непала, Рам Чандра Паудел, позвао је све стране, укључујући и грађане који протестују, да потраже мирно решење кроз дијалог за теkuћи покрет генерације З.
Апел је уследио усред вишедневних насилних демонстрација, које су резултирале бројним жртвама и повредама.
Népal : quand les politiciens ont décidé d'interdire les médias sociaux, la population n'a pas cherche des VPN ou des moyens de se mettre en conformité. Ils sont partis chercher les politiciens. pic.twitter.com/Urrw3hIoeT
— Aldo Sterone (@AldoSterone111) September 9, 2025