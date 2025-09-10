(ВИДЕО) НЕПАЛ У ПЛАМЕНУ Уведен полицијски час ВОЈСКА ПОЗИВА НА МИР, НАРОД ОДГОВАРА БУНТОМ
КАТМАНДУ: Непалска војска наставља да патролира улицама током полицијског часа у Катмандуу, за који није најављен крај, након дводневних протеста против корупције у којима је најмање 21 особа настрадала, а премијер К. П. Шарма Оли је поднео оставку.
"Најпре покушавамо да нормализујемо ситуацију. Посвећени смо заштити живота и имовине људи'', рекао је портпарол војске Раџа Рам Баснет.
У Катмандуу нису пријављени протести, али су локални медији јавили да је око 25 људи који су покушавали да ''направе проблеме“ на ободу престонице приведено.
"Овде нема демонстраната. Само неколико људи хода улицом. Овде је мирно“, рекао је за Ројтерс мештанин Рам Кумар Шреста.
Непалски медији су пренели да се врше припреме за разговоре власти и демонстраната, али више детаља за сада није познато.
Председник Непала Рам Чандра Паудел позвао је у уторак све стране, укључујући и грађане који протестују, да потраже мирно решење кроз дијалог за текући покрет генерације З.
#WATCH | Nepal | Aftermath of the violence that broke out in the Parliament building, which was set on fire on 8th September, as the protest turned violent in Kathmandu.
The Nepali PM resigned yesterday amid demonstrations against the Government over alleged corruption. pic.twitter.com/EJNZS6o7OS
— ANI (@ANI) September 10, 2025
Апел је уследио усред вишедневних насилних демонстрација у којима је најмање 21 особа погинула, а стотине повређено када су снаге безбедности отвориле ватру на демонстранте испред Федералног парламента.
Демонстранти су касније упали у кључне владине институције, укључујући и Канцеларију председника у Шитал Нивасу, док је супруга бившег премијера Непала Џале Нат Канале преминула након што је жива спаљена када је њена кућа запаљена.
Регионални медији су пренели да су три полицајца линчована упркос томе што су положили оружје након напада демонстраната.
Непалска војска је раније јавно позвала грађане, посебно младе, да остану уздржани и чувају историјско и културно наслеђе нације током овог периода немира.
😱This is what the Presidential Palace in Nepal looks like now
Or rather, what's left of it after the fire.
The local portal Online Khabar reports that the building housed key offices and departments — including the Prime Minister's offices. All important documents were… pic.twitter.com/QVFuHQTY4v
— NEXTA (@nexta_tv) September 9, 2025