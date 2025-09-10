overcast clouds
(ВИДЕО) НЕПАЛ У ПЛАМЕНУ Уведен полицијски час ВОЈСКА ПОЗИВА НА МИР, НАРОД ОДГОВАРА БУНТОМ

10.09.2025. 08:05 09:18
Пише:
Дневник
Извор:
Tanjug
Фото: Tanjug / AP Photo/Prabin Ranabhat

КАТМАНДУ: Непалска војска наставља да патролира улицама током полицијског часа у Катмандуу, за који није најављен крај, након дводневних протеста против корупције у којима је најмање 21 особа настрадала, а премијер К. П. Шарма Оли је поднео оставку.

"Најпре покушавамо да нормализујемо ситуацију. Посвећени смо заштити живота и имовине људи'', рекао је портпарол војске Раџа Рам Баснет.


У Катмандуу нису пријављени протести, али су локални медији јавили да је око 25 људи који су покушавали да ''направе проблеме“ на ободу престонице приведено.

"Овде нема демонстраната. Само неколико људи хода улицом. Овде је мирно“, рекао је за Ројтерс мештанин Рам Кумар Шреста.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Непалски медији су пренели да се врше припреме за разговоре власти и демонстраната, али више детаља за сада није познато.

Председник Непала Рам Чандра Паудел позвао је у уторак све стране, укључујући и грађане који протестују, да потраже мирно решење кроз дијалог за текући покрет генерације З.

Апел је уследио усред вишедневних насилних демонстрација у којима је најмање 21 особа погинула, а стотине повређено када су снаге безбедности отвориле ватру на демонстранте испред Федералног парламента.

Демонстранти су касније упали у кључне владине институције, укључујући и Канцеларију председника у Шитал Нивасу, док је супруга бившег премијера Непала Џале Нат Канале преминула након што је жива спаљена када је њена кућа запаљена.

Регионални медији су пренели да су три полицајца линчована упркос томе што су положили оружје након напада демонстраната.

Непалска војска је раније јавно позвала грађане, посебно младе, да остану уздржани и чувају историјско и културно наслеђе нације током овог периода немира.

