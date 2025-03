(ФОТО) У РАЗОРНОМ ЗЕМЉОТРЕСУ У МЈАНМАРУ ПОГИНУЛО 16 ДЕЦЕ У ВРТИЋУ Десетине малишана остало заробљено под рушевинама

Двоспратна зграда се срушила, а десетине малишана узраста од две до четири године остали су заробљени унутар ње. Сатима су спасиоци прекопавали рушевине, очајнички трагајући за преживелима.

"Чистили смо зграду користећи багере и спасавали људе са ручним алатима", рекао је Тар Нге, волонтер који је истакао колико им је неопходна боља опрема – метални резачи и генератори – али су користили оно што су имали.

Тар је помогао да се спасе девојчица од четири године. Она је изнова и изнова молила њега да је спаси, рекао је. Држао јој је флашу са водом на устима пре него што је њено прашњаво тело било извучено из рушевина.

Девојчица је била међу 12 деце која су спасена, заједно са четири васпитача. Нажалост, 16 деце и васпитачица су пронађени мртви. Тар Нге није имао времена да осети било какву емоцију од адреналина који је преплавио његово тело. Касније је само наставио даље. Његов тим од 11 волонтера наставио да се креће по Киауксу, једном од многих подручја погођених земљотресом у петак, пише Гардиан.

A powerful #earthquake in #Myanmar on March 28 caused severe damage, including the collapse of Bright Kids School in Kyaukse (Mandalay Region), killing over 40 children and 9 teachers, with rescue efforts ongoing. pic.twitter.com/XCL9Cq9HYD

