(ФОТО) ТРАГЕДИЈА НА НЕБУ Сударила се два хеликоптера НЕМА ПРЕЖИВЕЛИХ

Како је јавила естонска радио дифузна корпорација ЕРР, два цивилна хеликоптера која су полетела из Талина превозила су укупно пет људи.

Један хеликоптер Робинсон Р-44 Равен регистрован је у Аустрији, а други хеликоптер истог типа је регистрован у Естонији, и у њима су се налазили предузетници Олег Сонајалг и Приит Јагант.

Како је пренео фински Yле, два естонска хеликоптера су се сударила данас у подне, у близини аеродрома Еура на југозападу Финске.

Хеликоптери су заједно напустили Естонију око 11.17 часова и упутили се ка Финској, финска полиција је примила извештај са места несреће у 12.35 сати, а према извештају који је примила финска служба спасавања, два хеликоптера су се сударила у ваздуху и пала на земљу.

